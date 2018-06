Hitman 2: video gameplay per il livello ambientato a Miami

WB Games ha pubblicato oggi il Miami Gameplay trailer di Hitman 2. Il video mostra la vibrante ambientazione di Miami che include l’atmosfera di una gara motoristica in pieno svolgimento insieme a un ricco assortimento di dispositivi, armi e inaspettati travestimenti per l’Agente 47.

Hitman 2 porta il giocatore in tutti gli angoli del mondo e in posti mai visti prima in un gioco della serie Hitman, da esotiche strade inondate dal sole a buie e pericolose foreste pluviali, ambientazioni tutte vive e pulsanti con molti percorsi da esplorare, una grande profondità di gioco e interattive illimitate possibilità per i giocatori. Hitman 2 è il sequel dell’acclamato videogioco Hitman. Caratterizzato da nuove dettagliate location sandbox piene di ambientazioni pulsanti di vita Hitman 2 offre ai giocatori la libertà di pianificare l’assassinio definitivo utilizzando un vasto assortimento di dispositivi, armi e travestimenti oltre a un’ampia varietà di tecniche stealth per innescare creativamente la propria unica catena di eventi.



Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Per chi invece vuole immedesimarsi nell'Agente 47, Sniper Assassin può essere giocato anche in modalità giocatore singolo. In più, l'accesso anticipato all'intero gioco sarà disponibile per chi è in possesso della Gold Edition o della Collector's Edition quattro giorni prima del lancio