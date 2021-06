Hitman 3 è acquistabile al prezzo migliore di sempre

Hitman 3 dalla sua uscita datata 20 gennaio, non ha mai ottenuto decisi cali di prezzo, oggi con le offerte di Amazon Prime Day finalmente è acquistabile ad un prezzo molto interessante.

Hitman 3 è acquistabile con lo sconto del 47% per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X in edizione Standard, quindi 39,99 euro al posto di un prezzo di listino di 74,99 Euro, oppure a 49,99 euro in edizione Deluxe (contro un prezzo di listino di 89,99 Euro), che include contratti escalation Deluxe, abiti e items Deluxe, colonna sonora digitale, artbook digitale “world of Hitman” e il commento del game director.

Di seguito i link alle offerte:

Edizione Standard



Edizione Deluxe

Se vi sono sfuggite le offerte che vi abbiamo segnalato oggi relative ai videogames, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è ancora acquistabile nella sezione Amazon Warehouse a a soli 12,97 euro in versione PlayStation 4 (copertina spagnola e gioco in italiano) o 8,47 euro in edizione Xbox One, Immortal's Fenyx Rising è in offerta a 26,99 euro per Nintendo Switch o 32,99 euro PlayStation 4 e PlayStation 5, DualSense Cosmic Red e DualSense Midnight Black sono scesi di prezzo e Resident Evil Village è acquistabile al prezzo migliore dal lancio per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One e Series X.