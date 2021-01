Hitman 3: l'Agente 47 entra in azione a Dubai nel nuovo video gameplay

Dalle pagine di Game Informer, il team di IO Interactive inaugura il 20201 con un nuovo video di Hitman 3 che mostra le attività svolte dall'Agente 47 nei primi cinque minuti della missione ambientata tra i grattacieli di Dubai.

Il nuovo trailer di gioco confezionato dagli sviluppatori danesi conferma gli sforzi profusi da IO Interactive nel migliorare il comparto grafico, l'esperienza ludica e i contenuti della serie, introducendo degli scenari ancora più diversificati per attingere alla maggiore potenza di elaborazione garantita dai PC gaming più evoluti e dalle console di ultima generazione.

Date perciò un'occhiata al nuovo filmato di Hitman 3 e fateci sapere che cosa ne pensate delle migliorie alla giocabilità promesse dagli autori europei e, naturalmente, della grafica di cui farà sfoggio il titolo con un'illuminazione più realistica, degli shader avanzati per le superfici riflettenti e dei personaggi con animazioni più fluide.

Prima di lasciarvi al video, e al modulo dei commenti, vi ricordiamo che Hitman 3 arriverà il 20 gennaio su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PS4, Xbox One e Google Stadia, ma anche su PS5 e Xbox Series X/S con tanto di upgrade gratuito per chi acquista il titolo su una piattaforma last gen Sony o Microsoft e desidera proseguire l'avventura sulla corrispondente console next gen. Qualora ve lo foste perso, su queste pagine trovate anche il filmato di apertura di Hitman 3.