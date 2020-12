Hitman 3: l'Agente 47 si scatena nel primo video gameplay

L'Agente 47 torna in azione con il primissimo video gameplay di Hitman 3 confezionato dai ragazzi di IO Interactive per darci modo di ammirare le nuove ambientazioni del loro ambizioso action stealth.

Gli sviluppatori danesi fanno così sfoggio delle migliorie ludiche e contenutistiche che caratterizzeranno l'ultima versione del loro motore grafico, con scenari estremamente diversificati che sfrutteranno la maggiore potenza computazionale dei PC gaming più evoluti e delle console di nuova generazione.

Come testimoniato dalle scene che mostrano l'eroe del World of Assassination di IO Interactive alle prese con gli sgherri dell'obiettivo da seguire per le strade di Chongqing in Hitman 3, l'Agente 47 potrà esplorare ambientazioni con un sistema di illuminazione decisamente più realistico, dei personaggi con animazioni più fluide e naturali e degli shader avanzati per le superfici riflettenti e i capi di abbigliamento.

Il lancio di Hitman 3 è previsto per il 20 gennaio su PC (in esclusiva Epic Store), PS4, Xbox One e Google Stadia, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con tanto di update gratuito per gli acquirenti della versione console corrispondente alla propria nuova piattaforma casalinga (e quindi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Series X o S). Il nuovo video di Hitman 3 è soggetto ai limiti di età: in calce alla notizia trovate il link per ammirarlo su YouTube