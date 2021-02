Hitman 3 si aggiorna con la prima major patch: nuovi costumi e missioni ora disponibili

Gli sviluppatori di IO Interactive cominciano a dare forma e sostanza al supporto post-lancio di Hitman 3 pubblicando la prima major patch per il capitolo conclusivo della trilogia World of Assassination dedicata al freddo e letale Agente 47.

Come parte di questo vasto update, la software house danese ha deciso di rendere disponibile per il download gratuito il costume "Tactical Turtleneck", un dolcevita nero che potrete riscattare in-game recandovi alla ICA Facility. Sono stati intanto lanciati gli incarichi a tempo in cui sarete chiamati ad eliminare i nuovi Elusive Target, insieme a dei contratti inediti legati alle location di Dubai e Dartmoor. Coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition dello stealth game potranno inoltre accedere a due nuove missioni Escalation, oltre che riscattare i costumi aggiuntivi svelati all'interno della roadmap di febbraio, tra cui citiamo "The White Shadow" tramite cui otterrete come bonus aggiuntivi un fucile Custom Sieger 300 ed una katana a tema.

A livello tecnico, IO Interactive ha confermato di aver apportato numerosi accorgimenti legati ai bug e ad alcune problematiche specifiche delle singole mappe. Introdotte poi alcune correzioni e migliorie all'interfaccia, migliorata la stabilità e la qualità della connessione di gioco, e apportati accorgimenti anche alla versione PlayStation VR.

Sono tanti, insomma, i motivi per tornare a vestire i panni del nostro assassino silenzioso. Ricordiamo che Hitman 3 è disponibile ora per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (via Cloud), e Google Stadia. IO Interactive ha recentemente reso possibile il trasferimento dei livelli di Hitman 2 all'interno del nuovo capitolo dedicato all'epopea dell'Agente 47.