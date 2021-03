Hitman 3, arriva il Free Starter Pack: il primo scenario gratis è Dubai

Con le vendite di Hitman 3 che vanno a gonfie vele, i ragazzi di IO Interactive decidono di aprire le porte del World of Assassination a tutti i giocatori incuriositi dall'ultimo capitolo della serie stealth annunciando il Free Starter Pack.

Nell'illustrare la loro ultima iniziativa promozionale, gli autori danesi di IOI specificano che il Free Starter Pack sarà legato a un programma di contenuti da offrire in via del tutto gratuita agli utenti che desiderano indossare per la prima volta i panni dell'Agente 47 o a chi, magari, lo ha già fatto nei capitoli precedenti della "serie assassina".

Il Free Starter Kit inaugurale di Hitman 3 è già disponibile da oggi, 30 marzo, e lo sarà fino a lunedì 5 aprile 2021: la location scelta da IOI per dare inizio a questa nuova promozione non poteva che essere il suggestivo grattacielo che fa da sfondo alle missioni stealth del livello di Hitman 3 ambientato a Dubai.

Al termine dell'offerta, lo Starter Pack di Hitman 3 non "scadrà" ma consentirà l'accesso gratuito alla struttura ICA di Hitman 3, dalla quale poter seguire la progressione delle attività e gestire il trasferimento dei salvataggi decidendo di acquistare il gioco. Oltre all'accesso permamente alla struttura ICA, il Free Starter Pack di Hitman 3 garantirà periodicamente anche l'accesso gratuito ad altre ambientazioni e attività.

L'intenzione dichiarata di IOI è perciò quella di aggiungere tanti altri contenuti gratuiti per un periodo di tempo limitato, attingendo all'enorme bacino di esperienze stealth dei capitoli passati del World of Assassination. Il team danese specifica inoltre che tutti i futuri contenuti gratis dello Starter Pack di Hitman 3 saranno accessibili gratuitamente anche agli utenti del gioco principale, compresa la missione "Nightcall" ambientata ad Hawke's Bay in Nuova Zelanda.