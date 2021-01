Hitman 3 assediato da Animal Crossing New Horizons: la nuova classifica UK

Proponendo al pubblico l'ultima avventura dell'Agente 47, Hitman 3 ha segnato un record di vendite digitali per la serie, ma ha ottenuto buoni risultati anche sul fronte del mercato retail.

Metro di riferimento generalmente interessante da questo punto di vista è il mercato videoludico della Gran Bretagna, che questa settimana vede al vertice proprio la produzione IO Interactive. Una vittoria che vede Hitman 3 affermarsi soprattutto su PlayStation 5, con la console next gen Sony che conta circa il 49% delle vendite. Seguono le console Xbox e PlayStation 4, che si suddividono più o meno equamente il restante 51%.



L'Agente 47 ha ad ogni modo faticato per guadagnarsi il podio, assediato dall'inarrestabile Animal Crossing: New Horizons, che scivola in seconda posizione, ma solamente per 800 copie vendute di differenza! Al terzo posto, infine, un altro titolo Nintendo che non accenna a svanire dalle classifiche: Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. Di seguito, la Top 10 UK integrale:

Hitman 3; Animal Crossing: New Horizons; Mario Kart 8: Deluxe; Spider-Man: Miles Morales; Call of Duty: Black Ops Cold War; Grand Theft Auto 5; Ring Fit Adventure; Just Dance 2021; Minecraft (Nintendo Switch); FIFA 21;

In futuro, l'eredità dell'Agente 47 sarà raccolta dall'agente segreto più celebre al mondo, con IO Interactive al lavoro su Project 007