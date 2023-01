Hitman 3 cambia nome! Ecco tutti i contenuti di Hitman World of Assassination

Forte degli incassi da record di Hitman 3, IO Interactive inaugura il 2023 annunciando Hitman World of Assassination, un cambio di nome (e di contenuti) per Hitman 3 che sintetizza gli sforzi profusi dagli sviluppatori danesi per concretizzare la visione creativa della serie action stealth dell'Agente 47.

I ragazzi di IOI spiegano che World of Assassination è la rappresentazione plastica della loro visione incentrata sulla costante evoluzione di Hitman.

A partire dal 26 gennaio 2023, tutti i possessori di Hitman 3 riceveranno un upgrade gratuito alla versione World of Assassination: la nuova edizione includerà il pacchetto completo di contenuti, missioni e modalità di Hitman 1, 2 e 3 attualmente disponibili tramite i Pass stagionali.

La riorganizzazione dei contenuti della trilogia di Hitman, quindi, coinvolgerà tutti gli appassionati dell'odissea stealth dell'Agente 47: in questo modo, riferisce IOI, "semplificheremo drasticamente l'esperienza di acquisto per i nuovi giocatori. Una volta lanciato, Hitman World of Assassination sarà l'unica opzione disponibile per iniziare a giocare Hitman".

Dal 26 gennaio, quindi, tutti i contenuti di Hitman 1 GOTY Access Pass, Hitman 2 Standard Access Pass e Hitman 3 confluiranno nel 'nuovo' Hitman World of Assassination per porre fine alla confusione sulle edizioni da acquistare, sui sistemi da adottare per riscattare i pacchetti Legacy e sui procedimenti da completare per importare i contenuti dai precedenti capitoli della trilogia. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Hitman 3.