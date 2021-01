Hitman 3: come lanciare le monete per distrarre le guardie

Ci sono molti modi per svolgere le missioni di Hitman 3 e completarne gli obiettivi, ma la furtività è sempre l'approccio migliore di un assassino professionista come Agente 47. Saper distrarre le guardie è fondamentale per rimanere nascosti ed è possibile farlo lanciando vari oggetti come mattoni, bottiglie e soprattutto monete.

Il vantaggio delle monete è che le avrete sempre a disposizione, in numero limitato, dall'inizio della missione (dovrebbero essere 3, a meno che non abbiate cambiato un'opzione apposita). In questa mini-guida vi spieghiamo come utilizzarle per distrarre con il suono una guardia che vi è di intralcio lungo un percorso oppure si trova troppo vicino al vostro obiettivo finale.

Come lanciare monete in Hitman 3

Per prima cosa, dovete selezionare l'oggetto in questione dal vostro inventario. Per farlo, premete la freccia destra o sinistra del d-pad per scorrere tra tutti gli oggetti dell'inventario; quando avrete evidenziato le monete, premete X (PlayStation) o A (Xbox) per selezionarle ed equipaggiarle. Vedrete l'immagine delle monete comparire in basso a destra nello schermo quando 47 le avrà prese in mano.

Adesso potete lanciarne una: non dovete far altro che tenere premuto il grilletto sinistro del controller per visualizzare il percorso che farà la moneta e il punto in cui atterrerà. Usate questa previsione a vostro vantaggio per attirare un nemico in un punto preciso o per fargli svoltare un angolo da cui non potrà vedervi mentre svolgete il lavoro. Per effettuare il lancio premete il grilletto destro. Sentirete il suono della moneta colpire il terreno e accanto alla testa dei presenti in grado di udirlo comparirà un punto interrogativo. Solitamente, soltanto una persona si recherà sul luogo per controllare, incuriosita.

In questo modo potrete lanciare anche altri oggetti: ricordatevi che in Hitman è fondamentale sfruttare tutto ciò che potete per svolgere al meglio l'incarico! Se avete giocato i due capitoli precedenti della nuova serie sul famigerato assassino, forse potrà interessarvi questa guida su come trasferire i salvataggi in Hitman 3