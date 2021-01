Hitman 3: come sbloccare le destinazioni e le campagne dei primi due capitoli

Avete appena acquistato Hitman 3 e vorreste rigiocare tutti i livelli dei due precedenti capitolo con il nuovo motore grafico? Ecco allora qualche consiglio per attivare le licenze dei primi due Hitman e sbloccare tutti i livelli.

Innanzitutto va precisato che per poter accedere ai livelli di una delle due precedenti stagioni occorre aver acquistato la versione digitale dei due giochi e possederne quindi la licenza sulla stessa piattaforma sulla quale si possiede Hitman 3. Se rispettate questo requisito, potete sbloccare i livelli semplicemente aggiungendo al vostro account i pass di Hitman 1 e Hitman 2, i quali sono gratuiti per coloro i quali possiedono i giochi.

Ecco di seguito i pacchetti da riscattare gratis:

PlayStation 4 e PlayStation 5

Xbox One e Xbox Series X|S

Se non sapete quale versione dei pass riscattare, potete effettuare il riscatto delle licenze direttamente in gioco: selezionate un qualsiasi livello del primo o del secondo capitolo e provate ad avviarlo, così da far apparire a schermo un avviso che vi guiderà alla pagina del pass da aggiungere gratuitamente alla propria libreria digitale. Chi non è in possesso dei precedenti titoli può anche acquistare direttamente il pass, così da accedere alle versioni migliorate di tutte le destinazioni. Sappiate inoltre che non è necessario scaricare i precedenti capitoli sulla vostra console per sbloccarne i livelli e che tutti e tre i giochi sono racchiusi nei file di Hitman 3.

Se siete in possesso del gioco su Google Stadia, sappiate che questo passaggio non è necessario e l'intero procedimento relativo all'attivazione delle licenze avviene automaticamente: questo significa che chi ha già acquistato i precedenti capitoli sulla piattaforma in streaming può già trovarli disponibili nei menu di gioco. Anche su PC (tramite Epic Games Store, client sul quale il gioco è disponibile in esclusiva temporale), il procedimento avviene automaticamente con i livelli del primo capitolo e solo in futuro sarà possibile trasferire il proprio acquisto da Steam di Hitman 2 per coloro i quali non lo possiedono sulla piattaforma proprietaria dei creatori di Fortnite Battaglia Reale. Gli utenti Nintendo Switch devono invece accontentarsi di giocare i soli livelli di Hitman 3, dal momento che sulla console ibrida non sono mai stati pubblicati i primi due capitoli.

