Hitman 3: come trasferire i salvataggi delle prime due stagioni

Da oggi è finalmente disponibile Hitman 3, capitolo finale della trilogia reboot con protagonista l'assassino pelato più famoso del mondo dei videogiochi. Se avete già giocato a Hitman 2, ecco come fare per trasferire tutti i vostri progressi nell'ultima avventura di 47.

Prima di iniziare va precisato che questo processo può essere effettuato una sola volta per ogni piattaforma sulla quale possedere il gioco. Dopo aver trasferito i progressi da Hitman 2 a Hitman 3, potrete continuare a giocare il secondo capitolo ma tutti i vostri salvataggi non saranno sincronizzati con l'ultimo episodio. Va inoltre precisato che il processo di trasferimento cancella tutti i vostri attuali progressi di Hitman 3 ed è quindi consigliabile effettuare questo passaggio prima che iniziate a giocarci.

Piattaforme supportate

Ad eccezione di Nintendo Switch, tutte le piattaforme sulle quali è presente Hitman 3 permettono il trasferimento dei salvataggi. L'unica limitazione in questo senso riguarda i brand, dal momento che i trasferimenti possono avvenire solo da console PlayStation a console PlayStation o da console Microsoft a console Microsoft. Ovviamente non ci sono limiti per quello che riguarda i modelli e nel caso di Microsoft potrete liberamente trasferire i progressi tra le numerose console della famiglia Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X). Nel caso di Google Stadia, inoltre, non dovrete preoccuparvi di effettuare il trasferimento, che avverrà in automatico per chi è in possesso dei vecchi capitoli.

Quali progressi vengono trasferiti

Abilitando questo processo potrete trasferire nel terzo capitolo tutti gli abiti, le armi, il livello esperienza e i progressi effettuati nelle varie sfide. Va però precisato che non è possibile trasferire i singoli file di salvataggio, i quali non sono compatibili tra un capitolo e l'altro.

Creare un profilo IOI

Per poter avviare il trasferimento occorre essere in possesso di un account IOI, il quale può essere creato rapidamente tramite il sito ufficiale. Se non siete sicuri di averne uno e volete togliervi ogni dubbio, potete effettuare l'accesso al sito di IO Interactive con le credenziali della vostra piattaforma (Epic Games Store, PlayStation Network, Google Stadia, Steam o Xbox Live): se avete già un account effettuerete immediatamente l'accesso e in caso contrario, invece, vi verrà chiesto di associare la piattaforma ad un profilo. A questo punto avviate almeno una volta Hitman 2 sulla piattaforma di riferimento e assicuratevi dal menu delle impostazioni che l'account IOI sia stato correttamente associato.

Avviare il trasferimento

Avviate almeno una volta Hitman 3 per fare in modo che venga registrato sul vostro account IOI e poi chiudetelo. A questo punto è tutto pronto per il trasferimento, processo che può essere effettuato tramite un sito dedicato. Visitate il portale, effettuate l'accesso con il vostro profilo IOI e seguite le istruzioni a schermo: selezionate la piattaforma dalla quale esportare i progressi e attendere che la procedura giunga al termine. Ora non vi resta altro da fare che avviare Hitman 3 e godervi il nuovo gioco con tutti i vostri progressi.

Sappiate che il sito sta riscontrando diversi problemi a causa dell'elevato numero di accessi e potreste ricevere errori o messaggi che segnalano l'assenza di profili da importare. In questi casi non dovete far altro che continuare ad aggiornare la pagina fino a quando il procedimento non va a buon fine.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare le destinazioni e le campagne dei primi due capitoli in Hitman 3?