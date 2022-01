Hitman 3, IO corre ai ripari dopo le critiche: upgrade gratis per tutti su Steam

Il lancio di Hitman 3 e Hitman Trilogy su Steam non è andato come previsto: ad ammetterlo è la stessa IO Interactive in un nuovo post affidato al blog ufficiale. La VR qualitativamente insoddisfacente, il prezzo elevato del terzo capitolo (al suo debutto sullo store di Valve) e la confusione generata dalle numerose edizioni hanno fatto imbestialire gli utenti.

"Il nostro lancio di Hitman 3 su Steam non è andato come pianificato", ha scritto questo pomeriggio lo studio di sviluppo danese. "Non ci piace il modo in cui la community di Steam ha cominciato il suo viaggio in Hitman 3. Quindi, ecco ciò che faremo: tutti coloro che hanno già acquistato Hitman 3 su Steam, o tutti coloro che lo faranno entro il 19 febbraio, riceveranno un upgrade gratis". Dunque:

I possessori della Standard Edition riceveranno un aggiornamento gratuito alla Deluxe Edition;

I possessori della Deluxe Edition e di Hitman Trilogy otterranno un upgrade gratis alla Seven Deadly Sins Collection.

Il processo di upgrade prenderà il via oggi 27 gennaio e si svolgerà in maniera automatica. I giocatori che hanno acquistato le edizioni sopramenzionate non dovranno far altro che avviare la loro copia su Steam per ottenere i regali. Ad una prima analisi, sembra che la comunità abbia accolto positivamente il programma di aggiornamento. Riuscirà Hitman 3 a migliorare la sua valutazione, attualmente ferma ad un anonimo "Nella media"?