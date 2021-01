Hitman 3, edizione digitale: ecco quando verrà sbloccata su PC, console e Stadia

Se avete preordinato la versione digitale di Hitman 3 e siete pronti per avviarla la prima volta nel corso di questa notte, sappiate che abbiamo brutte notizie per voi. Il team di sviluppo ha infatti deciso di optare per una pubblicazione simultanea su tutte le piattaforme e lo sblocco non avverrà quindi allo scoccare della mezzanotte di oggi.

Se i giocatori PC e Google Stadia sono abituati a questo genere di iniziative, si tratta di una scelta insolita per quello che riguarda le edizioni PlayStation e Xbox, i cui giochi vengono sbloccati all'inizio del day one. A prescindere da quale sia la vostra piattaforma di riferimento, Hitman 3 potrà essere giocato non prima delle ore 14:00 italiane di domani, ora in cui il terzo ed ultimo capitolo della trilogia sarà disponibile in tutto il mondo. Questo significa che mancano ancora alcune ore, durante le quali potreste approfittare per effettuare il preload di Hitman 3 su PC, Xbox o PlayStation e scaricare i circa 60 GB di dati richiesti per l'avvio.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire da domani, mercoledì 20 gennaio 2021, sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Nintendo Switch (grazie alla versione in streaming), PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store), Xbox One e Xbox Series X|S.

Sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Hitman 3 a cura di Giuseppe Arace, che ha assegnato al gioco un 8.