Hitman 3 esce il 20 gennaio: confermato l'update gratis per PS5 e Xbox Series X

Di ritorno dal maniero inglese di Thornbridge di Hitman 3, gli autori di IO Interactive fissano la data di lancio ufficiale della nuova avventura dell'Agente 47 e confermano l'arrivo dell'update nextgen gratis per PS5 e Xbox Series X.

La software house danese invita tutti gli appassionati di action stealth a fissare sul calendario la data del 20 gennaio del 2021 come giorno d'uscita di Hitman 3 su PC (in esclusiva Epic Store), PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.

Il titolo sarà proposto in due versioni, la Standard Edition che comprenderà il gioco base e la Deluxe Edition, al cui interno troverà spazio anche il Deluxe Pack con dei Contratti Escalation esclusivi, degli oggetti ingame e la colonna sonora digitale. A prescindere dalla versione acquistata, chi prenoterà il gioco riceverà il Trinity Pack, un contenuti aggiuntivo che celebrerà la trilogia del World of Assassination attraverso un totale di 9 oggetti ingame con 3 set che rappresenteranno ciascun reboot di Hitman.

Gli acquirenti della versione digitale su PS4 e Xbox One di Hitman 3, inoltre, potranno accedere gratuitamente all'update grafico per la corrispondente edizione nextgen: l'utenza Sony potrà recuperare questo aggiornamento tramite PlayStation Store, mentre i possessori della futura console Microsoft riceveranno automaticamente l'update mediante il sistema Smart Delivery di Xbox Series X.