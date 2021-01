Hitman 3 e l'esclusiva Epic Store su PC: impossibile trasferire i vecchi livelli da Steam

Hitman 3 è ormai a pochi giorni dal suo debutto, ma sembra che i giocatori intenzionati ad acquistare il titolo su PC abbiano già subito la prima batosta negativa.

Sebbene IO Interactive avesse confermato in passato la possiblità di trasferire i livelli di Hitman 1 e 2 da Steam ad Epic Store (che si è assicurata l'esclusività del titolo su PC), sembra che non sarà proprio questo il caso. Nella guida all'acquisto del titolo presente sul sito dello sviluppatore danese, infatti, vengono citati dei pacchetti acquistabili da acquistare necessariamente in caso si vogllia accedere ai contenuti dei vecchi episodi. Potrebbe trattarsi di una notizia alquanto amara per coloro che hanno vestito i panni dell'Agente 47 su Steam e speravano di poter rigiocare le vecchie mappe su Hitman 3 da Epic Store.

Coloro che hanno pre-ordinato il gioco o che lo acquisteranno entro i primi 10 giorni dal lancio, tuttavia, otterranno i livelli di Hitman 1 gratuitamente. Sembra invece non ci sia nulla da fare per quanto riguarda il secondo capitolo (il cui pacchetto sarà però venduto ad un prezzo scontato appena dopo il debutto di Hitman 3).

I pacchetti includono tutti i precedenti livelli e i DLC pubblicati sino ad oggi, mentre i salvataggi della progressione saranno trasferibili da una piattaforma all'altra semplicemente accedendo tramite il proprio account IO all'interno del gioco.

Hitman 3 arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One ed anche Nintendo Switch il 20 gennaio. Il nuovo trailer pubblicato da IO Interactive ha approfondito i temi oscuri della trama.