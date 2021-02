Hitman 3 si evolve: video e roadmap di febbraio sui contenuti in arrivo

A conferma della propria intenzione di arricchire di contenuti il post-lancio di Hitman 3, i ragazzi di IO Interactive pubblicano un video e una roadmap sulle novità previste nel corso del mese di febbraio 2021 per tutti gli emuli dell'Agente 47.

La software house danese parte dall'annuncio di una collaborazione con MinnMax e KindaFunny per ampliare il ventaglio di attività da svolgere nei panni del protagonista del World of Assassination. Tra le tante sorprese previste per gli appassionati che hanno contribuito al successo di lancio di Hitman 3, troviamo così due missioni Escalation e degli incarichi che metteranno a dura prova l'Agente 47 contro dei bersagli elusivi.

Parallelamente allo sviluppo di questa prima tornata di contenuti aggiuntivi, il team di IOI riferisce di essere al lavoro su di una serie di interventi risolutivi per i bug riscontrati dagli utenti. La prossima patch di Hitman 3 introdurrà anche delle modifiche all'impianto di gameplay, con delle correzioni e degli importanti bilanciamenti determinati dai feedback ricevuti dai fan.

In calce alla notizia trovate la roadmap con le tempistiche di pubblicazione delle attività aggiuntive pianificate da IO Interactive. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Hitman 3 con l'ultima missione dell'Agente 47.