Hitman 3: i giocatori PC possono ora importare i livelli di Hitman e Hitman 2, ecco come

Dopo una travagliata fase di lancio IO Interactive ha finalmente annunciato che i giocatori PC di Hitman 3 potranno ora importare i livelli dei precedenti capitoli Hitman e Hitman 2 nell'ultima avventura dell'Agente 47.

Inizialmente infatti la procedura di importazione dei livelli in Hitman 3 per i giocatori PC aveva trovato qualche ostacolo a causa della gestione delle licenze e del passaggio da Steam a Epic Games Store. Lo studio aveva prontamente risposto, garantendo di essere al lavoro su una soluzione che oggi è finalmente arrivata.

Per poter importare i livelli di Hitman e Hitman 2 nel nuovo Hitman 3 i giocatori dovranno eseguire la procedure descritta sulle pagine ufficiali di IO Interactive: gli sviluppatori consigliano di verificare bene tutte le proprie scelte prima di procedere poiché non potranno più essere cancellate. I contenuti richiesti prenderanno la forma di un "Access Pass DLC": i possessori di Hitman 2, per esempio, otterranno un Hitman 2 Access Pass. Una volta richiesto un Access Pass, bisognerà riavviare Hitman 3 per ottenere i relativi contenuti. Infine, è consigliato l'uso di un browser per PC perché il sito mobile non è ancora completamente ottimizzato.

Intanto IO Interactive ha iniziato la distribuzione dei primi contenuti aggiuntivi per Hitman 3 che proseguiranno durante il mese di febbraio. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Hitman 3.