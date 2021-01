Hitman 3 va a gonfie vele: recuperati i costi di sviluppo a soli 7 giorni dal lancio

Dopo essersi separata da Square-Enix proprio a causa degli insoddisfacenti numeri di vendita della saga dedicata all'Agente 47, IO Interactive ha spiccato il volo con l'arrivo del recentissimo Hitman 3.

Come affermato dal CEO Hakan Abrak, il nuovo capitolo della serie stealth ha già recuperato i costi di sviluppo nel giro di soli sette giorni dal lancio, diventando di conseguenza completamente profittevole per IO Interactive da questo momento in avanti. Avevamo già intuito gli ottimi risultati sul mercato da parte del gioco, essendosi piazzato in prima posizione al debutto in UK e affermandosi in breve tempo come il miglior lancio digitale nella storia del franchise di appartenenza.

Dopo aver esternato tutta la sua gioia per le performance del titolo, Abrak ha voluto sottolineare l'importanza di aver avuto la possibilità di sviluppare e pubblicare Hitman 3 in totale indipendenza:

"Siamo stati in grado di creare un titolo che i giocatori ameranno e di consegnarlo a loro nel modo più diretto possibile: sviluppato e pubblicato da IOI. Tutti nello studio avevano la stessa visione per il gioco e conoscevano l'universo di Hitman meglio di chiunque altro. Questa combinazione ci rende molto efficienti come publisher, perché abbiamo i nostri team creativi che lavorano a stretto contatto con chi si occupa del marketing e del publishing nel corso dell'intero progetto. Abbiamo bisogno di questa collaborazione perché vogliamo dar vita ad un prodotto di qualità."

Il successo di Hitman 3 - ha aggiunto Abrak - permetterà a IO Interactive di approcciarsi con maggiore tranquillità allo sviluppo dei suoi prossimi progetti: a tal riguardo, sappiamo che lo studio danese ha già avviato i lavori per creare un nuovo gioco di James Bond.