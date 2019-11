Hitman 3: IO Interactive annuncia che il prossimo gioco della serie è 'a buon punto'

I videgiocatori hanno recentemente avuto modo di celebrare Halloween in Hitman 2, grazie all'organizzazione da parte del team di sviluppo di uno speciale evento a tema.

Diversi nuovi contenuti saranno inoltre resi disponibili da IO Interactive nel corso di questo mese: la software house ha infatti recentemente pubblicato una road map dedicata alle novità in arrivo nel corso di novembre. Queste ultime saranno rese disponibili in-game con una frequenza particolarmente elevata, con l'obiettivo di celebrare l'anniversario della pubblicazione di Hitman 2. Tra i contenuti annunciati figurano ad esempio dieci Featured Contract, otto Elusive Contract e molto altro.

Elemento particolarmente interessante, nell'illustrare i propri piani per la prosecuzione del supporto post-lancio al gioco, IO Interactive ha infatti dedicato alcuni brevi passaggi al futuro del franchise. "Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto fino ad ora con Hitman 2 nel corso degli ultimi dodici mesi e stiamo già guardando a ciò che arriverà in futuro per il franchise di Hitman [...]", scrive il team di sviluppo. IO Interactive afferma inoltre di star progressivamente portando i membri del team di Hitman 2 a dedicarsi al "prossimo gioco di Hitman", che viene definito come "a buon punto".



Che presto possano giungere notizie su di un futuro Hitman 3? In attesa di saperne di più sul futuro della serie, ricordiamo che IO Interactive sta lavorando a un nuovo gioco per PC e console, in collaborazione con Warner Bros.