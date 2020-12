Hitman 3: IO Interactive apre i pre-order con uno speciale bonus per i fan

Gli sviluppatori di IO Interactive hanno dato il via ai preordini di Hitman 3 riepilogando tutte le versioni disponibili all'acquisto e annunciando uno speciale bonus per tutti i fan che sceglieranno la versione fisica.

Dopo aver presentato i contenuti della Deluxe Edition di Hitman 3, i ragazzi di IO Interactive hanno svelato i bonus di cui potranno godere i giocatori che effettueranno il preordine: prenotando il gioco indipendentemente dalla versione e dalla piattaforma si avrà accesso al Trinity Pack, un pacchetto che celebra tutti gli episodi dedicati al famoso Agente 47. Il Trinity Pack include un totale di 9 oggetti divisi in 3 set che rappresentano un gioco diverso della trilogia, ognuno dei quali include una valigetta e un'arma speciale.

Coloro che sceglieranno la copia fisica in determinati retailer (per l'Italia GameStop) potranno invece mettere le mani su uno speciale passaporto che commemora i 20 anni di carriera del protagonista. Potete trovare tutti i dettagli a questo link. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hitman 3 uscirà il 20 gennaio 2020 su PC, PS4, Xbox One, Stadia e su Xbox Series X|S e PlayStation5.