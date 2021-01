Hitman 3: IO Interactive è entusiasta delle potenzialità di Xbox Series X/S

A testimonianza dei risultati emersi nelle ultime analisi di Hitman 3 su PS5 e Xbox Series X, il Chief Technology Officer di IO Interactive, Maurizio de Pascale, è intervenuto sulle pagine di Xbox Wire per condividere tutto l'entusiasmo degli sviluppatori danesi per le potenzialità della console next gen di Microsoft.

Nel suo ultimo intervento dalle colonne del sito Xbox ufficiale, il CTO di IO Interactive ha infatti sottolineato come "la potenza della nuova Xbox ci permette di proporre a schermo la stessa esperienza che avevamo previsto in origine per i nostri giochi, senza compromessi o vincoli derivanti dalla mancanza di cicli della CPU o di una larghezza di banda I/O inferiore. Tutto ciò si traduce anche in un framerate più fluido per un'esperienza senza precedenti in ambito console".

L'alto rappresentante di IO Interactive approfondisce il suo discorso dichiarando come "adoro cimentarmi in stealth alle missioni di Hitman ma ogni tanto passo alle maniere forti se vengo messo alle strette, e il framerate costante su Xbox Series X rende più facile mirare... e uscire vivi dagli scontri a fuoco. I 60 potrebbero persino dare dei vantaggi ai giocatori che prediligono un approccio action e vogliono completare le sfide di Hitman 3 in maniera competitiva e nel modo più veloce possibile".

Sempre in merito alle potenzialità di Xbox Series X e Series S, de Pascale sottolinea come "sviluppare su Series X/S costituisce un ulteriore miglioramento rispetto alla generazione precedente. Abbiamo adottato il nuovo GDK sin dall'inizio e questo ci ha permesso di semplificare in modo significativo il processo di sviluppo e programmazione. Anche il supporto di Microsoft è stato eccezionale, gentile e professionale al tempo stesso".

Per saperne di più sull'ultima fatica action stealth di IOI, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Hitman 3, con Giuseppe Arace che ha indossato i panni dell'Agente 47 per scoprire fino a che punto si sono spinti gli sviluppatori danesi nel concludere nel migliore dei modi il World of Assassination.