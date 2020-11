Hitman 3: IO Interactive presenta Chongqing, la nuova ambientazione

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di James Bond con il reveal trailer di Project 007, i ragazzi di IO Interactive svelano Chongqing, una delle ambientazioni che faranno da sfondo alle missioni compiute dall'Agente 47 nel pericoloso universo di Hitman 3.

Chongqing porta l'eroe della serie tra le strade piovose e illuminate dai neon delle insegne di una moderna metropoli cinese, con negozi caratteristici, stand gastronomici e la vita frenetica dei suoi abitanti.

La software house danese descrive la nuova location come lo scenario ideale per mostrare le migliorie tecnologiche garantite dal loro motore grafico. Tra i vicoli di Chongqing ammireremo infatti il nuovo sistema di illuminazione adottato dagli autori di Copenaghen, con riflessi dell'acqua più realistici, dei personaggi con animazioni più fluide e naturali, dei capi di abbigliamento che si bagnano se colpiti dalla pioggia e, in generale, un "colpo d'occhio" decisamente più immersivo per i fan vecchi e nuovi della serie.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X, tutto ciò sarà proposto in 4K a 60fps con supporto HDR. L'ultimo video "Under the Hood" mostra appunto i benefici offerti dal Glacier Engine su PC e sistemi nextgen, con scenari che vanteranno fino a 300 PNG in contemporanea.

Il nuovo atto della trilogia di World of Assassination di IO Interactive avrà ufficialmente inizio il 20 gennaio, con il lancio di Hitman 3 su PC (in esclusiva Epic Store), PS4, Xbox One e Google Stadia, oltreché su PS5 e Xbox Series X/S con update gratis per la corrispondente versione console.