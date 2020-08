Hitman 3: IO Interactive presenta tutte le modalità di gioco, tra conferme e novità

I ragazzi di IO Interactive hanno condiviso nuovi dettagli su Hitman 3, il capitolo della serie che porterà alla conclusione della trilogia nota come World of Assassination. Il post ufficiale spiega nel dettaglio tutte le modalità di gioco che potranno essere affrontate dall'Agente 47.

Dopo aver condiviso con i fan le ambientazioni esplorabili nel nuovo Hitman 3, IO Interactive ha svelato le modalità di gioco presenti nel terzo episodio della serie. Tra conferme e novità, Hitman 3 offrirà innanzitutto la classica Campagna che porterà i giocatori ad affrontare un'avventura ambientata in varie località sandbox e segnerà la drammatica fine della trilogia World of Assassination. Nella modalità Bersaglio Elusivo si dovrà dare la caccia ad alcuni bersagli specifici senza l'aiuto dell'HUD e senza indicazioni, utilizzando l'istinto e la capacità di calcolo. Le novità specifiche introdotte per questa modalità verranno svelate in seguito. La Modalità Escalation spingerà le abilità di ogni giocatore oltre il limite con l'introduzione di nuovi elementi, sfide e restrizioni durante il completamento di un contratto. La Modalità Contratti permetterà invece di mettersi alla prova con partite personalizzate: una volta completato un contratto sarà possibile sfidare i propri amici alla ricerca del punteggio migliore. La Modalità Sniper Assassin è invece rivolta agli incarichi a lungo raggio: eliminare bersagli e guardie senza far scattare l'allarme permetterà il completamento delle sfide che faranno aumentare il proprio moltiplicatore. Una volta lanciato Hitman 3, i server cooperativi di Hitman 2 verranno chiusi e IO Interactive fornirà una roadmap dettagliata sulle varie fasi della transizione. Infine IO Interactive ha deciso di non riproporre la Modalità Fantasma: i server per il multiplayer 1vs1 di Hitman 2 verranno chiusi il 31 agosto 2020 ma gli sviluppatori hanno promesso ulteriori novità per il multiplayer del nuovo capitolo.

Durante l'ultimo State of Play è stata presentata la modalità VR per Hitman 3 che sarà esclusiva di PlayStation VR al lancio. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hitman 3 uscirà a gennaio 2021 per PC, Xbox Series X, PlayStation5 e su Xbox One e PS4.