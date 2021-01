Hitman 3: IO Interactive presenta le sei ambientazioni del gioco

A poco più di una settimana dall'uscita di Hitman 3, i ragazzi di IO Interactive svelano le sei ambientazioni che faranno da sfondo alle avventure da vivere nei panni dell'Agente 47.

Le sei località ricreate dagli sviluppatori danesi porteranno il nostro alter-ego in giro per il mondo, consentendogli di portare a compimento i contratti più difficili che abbia mai ricevuto nella serie del World of Assassination. A detta di IOI, ogni ambientazione è stata creata per offrire un'esperienza di gioco unica, come dimostrato dalla grande varietà di scenari da esplorare e dalla libertà con cui sarà possibile approcciarsi alle missioni.

Scenario 1 - Dubai : Scopri la grandiosità e la decadenza di Dubai durante la cerimonia di apertura dell'edificio più alto del mondo. Unisciti alla folla entusiasta per esplorare gli ultimi piani di questo splendido edificio, sia all'interno che all'esterno.

: Scopri la grandiosità e la decadenza di Dubai durante la cerimonia di apertura dell'edificio più alto del mondo. Unisciti alla folla entusiasta per esplorare gli ultimi piani di questo splendido edificio, sia all'interno che all'esterno. Scenario 2 - Dartmoor, Regno Unito : Viaggia verso lo storico Thornbridge Manor a Dartmoor per una missione con un tocco misterioso. Scegli il tuo percorso verso i tuoi obiettivi o vesti i panni di un detective per risolvere un omicidio ed eliminare il tuo obiettivo.

: Viaggia verso lo storico Thornbridge Manor a Dartmoor per una missione con un tocco misterioso. Scegli il tuo percorso verso i tuoi obiettivi o vesti i panni di un detective per risolvere un omicidio ed eliminare il tuo obiettivo. Scenario 3 - Berlino, Germania : Dirigiti verso la periferia di Berlino, una città nota per lo stile vivace e la frenetica vita notturna. Sia che tu stia cercando un posto per riflettere e rigenerarti o che desideri provare la scarica di adrenalina di un rave epico, Berlino ti aiuterà a trovare entrambe queste cose e molto altro.

: Dirigiti verso la periferia di Berlino, una città nota per lo stile vivace e la frenetica vita notturna. Sia che tu stia cercando un posto per riflettere e rigenerarti o che desideri provare la scarica di adrenalina di un rave epico, Berlino ti aiuterà a trovare entrambe queste cose e molto altro. Scenario 4 - Chongqing, Cina : Sotto le tremolanti luci al neon di caffè affollati e in mezzo a una selva di piccoli negozi e bancarelle di cibo stipati in strade strette, Chongqing offre ai viaggiatori una tregua dagli affanni della vita quotidiana. Questa megalopoli è un hub di trasporto con molti segreti da scoprire una volta abbandonati i sentieri battuti dalla massa.

: Sotto le tremolanti luci al neon di caffè affollati e in mezzo a una selva di piccoli negozi e bancarelle di cibo stipati in strade strette, Chongqing offre ai viaggiatori una tregua dagli affanni della vita quotidiana. Questa megalopoli è un hub di trasporto con molti segreti da scoprire una volta abbandonati i sentieri battuti dalla massa. Scenario 5 - Mendoza, Argentina : Essendo una delle regioni vinicole più famose del Sud America, Mendoza è il luogo perfetto per ammirare le bellezze e pregustare i sapori dell'Argentina. Dalle colline in pendenza ai vigneti moderni, ci sono molte opportunità per esplorare.

: Essendo una delle regioni vinicole più famose del Sud America, Mendoza è il luogo perfetto per ammirare le bellezze e pregustare i sapori dell'Argentina. Dalle colline in pendenza ai vigneti moderni, ci sono molte opportunità per esplorare. Scenario 6 - Carpazi, Romania: L'epilogo di Hitman 3 condurrà l'Agente 47 sui Carpazi. IOI preferisce non fornire ulteriori dettagli per evitare ogni spoiler.

L'uscita di Hitman 3 è prevista per il 20 gennaio su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, oltreché su Google Stadia e in versione cloud su Nintendo Switch in un secondo momento.