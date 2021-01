Hitman 3, il lancio è solo l'inizio: IOI tra missioni, attività e 'livelli reinventati'

Nel celebrare il grande successo di Hitman 3 al lancio, il produttore esecutivo di Io Interactive Forest Swartout Large ha discusso del futuro dell'action stealth e promesso l'arrivo di numerosi contenuti inediti che faranno felici tutti gli emuli dell'Agente 47.

Durante un'intervista concessa a The Gamer, l'esponente della software house danese non ha nascosto l'intenzione di IOI di proseguire questa luna di miele con i propri appassionati tramite delle costanti iniezioni di contenuti inediti che contribuiranno a mantenere sempre vivo l'interesse dei giocatori.

Stando a Large, infatti, il team di IO Interactive sta già pensando al futuro di Hitman 3, tanto da spingersi a precisare che "proporremo sicuramente dei contenuti scaricabili, anche se non li abbiamo ancora definiti. Penso però che per non ora non stiamo guardando all'aggiunta di ulteriori mappe come la banca o l'isola".

A voler dar retta a Large, almeno nella prima fase di supporto post-lancio di Hitman 3 assisteremo all'introduzione di nuove missioni nei livelli già disponibili, e quindi presumibilmente di ulteriori attività Escalation o contro Bersagli Elusivi. In un'ottica più ampia che abbracci l'intero World of Assassination, il produttore esecutivo di IOI sottolinea inoltre come "cercheremo anche di utilizzare i livelli esistenti e di reinventarli. Questa volta possiamo usare l'intera trilogia, abbiamo l'occasione di guardare al passato e alle mappe di Hitman e Hitman 2".