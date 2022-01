Hitman 3: manca pochissimo al reveal dei contenuti dell'Anno 2

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell'imminente arrivo del supporto al Ray Tracing in Hitman 3, novità che verrà accompagnata da una serie di contenuti gratuiti e a pagamento che fanno parte dell'Anno 2 dello stealth game. A tal proposito, pare che manchi davvero poco all'annuncio completo degli aggiornamenti di prossima uscita per il gioco.

Con un breve post pubblicato nel corso della serata sul sito ufficiale, IO Interactive ha infatti comunicato ai fan l'imminente arrivo di un evento in streaming interamente dedicato all'Anno 2 di Hitman 3. Stando alle dichiarazioni della software house, il Community Manager Join Clemense altri esponenti del team di sviluppo hanno pre-registrato un filmato della durata di 15 secondi che verrà trasmesso in diretta. L'appuntamento è fissato al prossimo giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 15:00 del fuso orario italiano, momento nel quale il video verrà trasmetto sul canale YouTube ufficiale di Hitman. Nel corso del video la software house con sede a Copenhagen parlerà dell'introduzione del supporto alla realtà virtuale su PC, all'arrivo della modalità Elusive Target Arcade e dei contenuti aggiuntivi, i quali si mostreranno in brevi sequenze di gameplay.

Aspettando la pubblicazione del filmato, vi ricordiamo che il successo di Hitman 3 ha permesso a IO Interactive di registrare in cassi da record.