Hitman 3: mappe, modalità e Ray Tracing tra le novità dell'Anno 2

IO Interactive ha annunciato nel corso del pomeriggio una serie di novità in arrivo su Hitman 3 in occasione dell'inizio dell'Anno 2, il quale accoglierà aggiornamenti e contenuti su tutte le piattaforme.

L'Anno 2 del titolo con protagonista l'agente pelato si aprirà con il debutto della modalità Elusive Target Arcade, la cui uscita è fissata al prossimo 20 gennaio 2022. Lo stesso giorno approderanno su PC anche due importanti funzionalità, ovvero il supporto alla realtà virtuale e l'introduzione del Ray Tracing. Le novità non sono però finite qui, poiché sempre all'inizio del prossimo anno avverrà il reveal completo dei piani per l'Anno 2, il cui teaser mostra quella che sembra la base operativa dell'Agente 47, una splendida casa immersa nel verde che nasconde un poligono di tiro con tutte le bocche da fuoco presenti nel gioco stealth. Si tratta questa solo di una delle novità previste per l'Anno 2, che dovrebbe portare nel titolo nuove modalità, nuove mappe e contenuti inediti che espanderanno la storia del gioco.

In attesa di scoprire quali di queste novità saranno gratuite per i possessori del gioco e quali a pagamento, vi ricordiamo che l'ultima trilogia ha superato il traguardo dei 50 milioni di giocatori e Hitman 3 è ora il capitolo della serie più popolare di sempre.

