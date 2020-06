Hitman 3 sarà più maturo, serio e cupo rispetto ai titoli precedenti

Le vicende dello spietato Agente 47 stanno per avvicinarsi alla loro conclusione con il terzo e ultimo capitolo della serie ad episodi targata IO Interactive, Hitman 3. Nell'ultimo atto dovremmo aspettarci una versione molto più cupa dell'assassino, sottolinea il community manager Travis Barbour.

Questo, infatti, sarà un titolo "più maturo, serio e cupo" rispetto ai capitoli precedenti. Nella maggior parte del materiale promozionale pubblicato finora, il protagonista è avvolto dall'oscurità: un riferimento assolutamente voluto. Nella copertina del primo gioco l'agente 47 è avvolto da una luce bianca, mentre nel secondo da una luce rossa. In questo, invece, è completamente circondato dal nero, quasi invisibile, come per indicare la sua appartenenza alle tenebre.

Ciò non vuol dire che Hitman 3 non sarà divertente, continua Barbour, avrà solamente dei toni più scuri. Recentemente, gli sviluppatori hanno trasmesso uno streaming ricco di novità sui contenuti della nuova avventura del killer per eccellenza. Nella loro ultima fatica, gli addetti ai lavori hanno intenzione di arricchire ulteriormente l'offerta proposta: saranno presenti nuove armi e metodi per uccidere, un comparto tecnico notevolmente migliorato e, sopratutto, missioni più complesse con una struttura narrativa notevolmente migliorata.

Hitman 3 è atteso per gennaio 2021 e arriverà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.