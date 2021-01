Hitman 3 ha una meccanica totalmente nuova per la serie: eccola in video

La serie di Hitman ha da sempre incoraggiato i giocatori ad esplorare da cima a fondo i livelli che fanno da scenario ai freddi assassinii dell'Agente 47. Hitman 3, prossima iterazione del franchise stealth in arrivo questo mese, non farà certamente eccezione in questo senso.

Come testimoniato dal nuovo filmato di gameplay pubblicato in esclusiva da Game Informer.com, gli sviluppatori di IO Interactive si sono ingegnati per riuscire a migliorare e stratificare ancor di più l'esplorazione di Hitman 3. È stato infatti introdotto per la prima volta nella serie il "Persistent Shortcuts System": una meccanica che a suo modo potrebbe portare una piccola rivoluzione per i giocatori, specialmente per quelli che si divertiranno a riaffrontare le missioni nelle più svariate maniere. Le scorciatoie saranno sbloccabili da un solo lato, ed apriranno ovviamente la strada per tornare in modo immediato e funzionale in zone esplorate già in precedenza. I giocatori dei souls di FromSoftware potrebbero forse sentirsi subito a casa, dal momento che si tratta di una meccanica che, seppur preesistente, è stata utilizzata ad arte nei giochi di Hidetaka Miyazaki negli ultimi anni.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che trovate in apertura di notizia, vi ricordiamo che Hitman 3 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, PS4 e Xbox One a partire dal 20 gennaio. IO Interactive ha promesso diverse migliorie per questo nuovo episodio della trilogia, tra cui un migliore sistema di illuminazione e dimensioni più contenute. Per ulteriori approfondimenti sullo stealth game, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Hitman 3.