Hitman 3 per Nintendo Switch ha una data di uscita ed è vicinissima

IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 Cloud Version per Nintendo Switch uscirà la prossima settimana e più precisamente il 20 gennaio, in contemporanea con le versioni destinate a PlayStation, Xbox, PC e Google Stadia.

La morte attende. L'Agente 47 ritorna in Hitman 3, la drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini. L'Agente 47 ritorna nei panni dello spietato assassino in Hitman 3 per gli incarichi più importanti della sua intera carriera, nella quale ogni eliminazione è vitale. Parti per un viaggio molto personale intriso di oscurità e speranza nella drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini.

Hitman 3 per Nintendo Switch sarà disponibile unicamente come download digitale dal Nintendo eShop, il gioco richiederà una connessione attiva per funzionare (essendo questa versione interamente basata su Cloud) non sappiamo però se IO metterà a disposizione una versione di prova gratuita come accaduto nel caso di Control.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Hitman 3 ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 20 gennaio su tutte le piattaforme, la versione PC uscirà in esclusiva su Epic Games Store e non sarà in vendita su Steam.