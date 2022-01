Hitman 3 e le novità dell'Anno 2: Hitman Trilogy su Game Pass, Ray Tracing e VR su PC

L'atteso appuntamento fissato da IO Interactive sulle novità dell'Anno 2 di Hitman 3 non tradisce le aspettative dei fan: la software house danese ha infatti svelato tantissime sorprese in arrivo per gli appassionati del World of Assassination e per chi si avvicina solo adesso alla serie dell'Agente 47.

La prima e, forse, più importante delle sorprese svelate dall'evento di IOI riguarda la notizia dell'arrivo su Xbox Game Pass di Hitman Trilogy, un ricchissimo pacchetto contenutistico che comprenderà Hitman 3 e tutte le missioni e attività dei precedenti due capitoli con grafica e gameplay attualizzati. Hitman Trilogy sarà disponibile dal 20 gennaio su Steam, Epic Games e sgli store digitali di PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, oltreché su Game Pass.

Il team di sviluppo di Copenhagen approfitta dell'occasione offertagli dall'evento in streaming per confermare anche l'arrivo del supporto al Ray Tracing nella versione PC di Hitman 3 e fissare la data di lancio dell'aggiornamento che, sempre su PC, consentirà agli emuli dell'Agente 47 di inforcare il proprio visore e di giocare in Realtà Virtuale a tutte le missioni e le attività di Hitman 3. I possessori di Hitman e Hitman 2 potranno importare i livelli dei due titoli nel menù di Hitman 3 e rigiocare le missioni in VR.

L'update per il supporto di Hitman 3 su PC in VR sarà disponibile dal 20 gennaio come parte delle novità contenutistiche legate all'aggiornamento che accompagnerà il lancio di Hitman Trilogy, come il Target Elusivo Arcade. Da qui ai prossimi mesi, IOI conta di introdurre delle migliorie al motore grafico di Hitman 3 e ampliare la rosa di contenuti con l'esperienza singleplayer inedita Freelancer (primavera 2022) e la mappa Rocky (seconda metà del 2022)