Hitman 3: gli NPC sanno del Coronavirus, scovata una citazione

Come scoperto dai colleghi di Kotaku, sembra che gli NPC che incontriamo all'interno di Hitman 3 siano perfettamente consapevoli dell'esistenza della pandemia di Coronavirus che ha colpito le vite di tutti noi da marzo 2019 ad oggi.

Aggirandosi all'interno del grattacielo che fa da ambientazione principale alla missione di Dubai, il nostro letale Agente 47 pedinerà l'obiettivo Carl Ingram seguendolo tra le diverse stanze del colossale edificio. Avvicinandosi alla propria preda, potrà accadere di ascoltare una chiara citazione alla pandemia di Covid-19: "Scommetto che la gente con il Coronavirus se ne sta molto più tranquilla".

Un interessante dettaglio che, tra le altre cose, ci fa domandare come nessuno indossi la mascherina e non vi sia alcun accorgimento legato al distanziamento sociale. Che i personaggi del gioco siano già tutti vaccinati?



Hitman 3 non è il primo videogioco a citare esplicitamente il Coronavirus: prima è arrivato Assassin's Creed Valhalla, il quale include una serie di email tra Layla Hassan, ovvero la protagonista della timeline moderna del titolo, e alcuni membri della sua famiglia non specificati in cui si parla appunto del virus.

Ricordiamo ai lettori che Hitman 3 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch. Uno streamer ha mostrato come superare il livello di Dubai in soli 9 secondi di tempo. Sulle nostre pagine trovate la Guida a tutte le combinazioni e i codici segreti.