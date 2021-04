Hitman 3: numerose offerte d'acquisizione per IO Interactive dopo l'indipendenza

Dopo essersi staccati da Square-Enix nel giugno del 2017 divenendo così uno studio indipendente, IO Interactive è stata a lungo corteggiata da numerosi investitori, desiderosi di mettere le mani sopra il team danese e le sue proprietà intellettuali, Hitman su tutte.

Parlando ai microfono di IGN, il CEO dello studio, Hakan Abrak, ha raccontato di come sono stati i primi tempi dopo aver ottenuto l'indipendenza. Per IO Interactive le difficoltà maggiori all'epoca erano di carattere finanziario, considerato che "ci rimanevano letteralmente tre mesi di sostegni prima di dover chiudere bottega". Una situazione che, appunto, ha attirato l'attenzione di molti potenziali acquirenti, pronti con le loro offerte a sostenere economicamente la software house.

Il motivo per cui IO Interactive non ha ceduto ai corteggiamenti è stato la loro fiducia nei confronti di Hitman 2016, il primo capitolo della nuova trilogia dedicata all'Agente 47 distribuito prima a episodi in formato digitale e dal gennaio 2017 in edizione fisica integrale per PS4 e Xbox One. "Con la visione che avevamo per Hitman 2016, sapevamo di aver creato una sorta di piattaforma dove i risultati economici non riguardavano solo i primi tre o sei mesi, sapevamo di aver iniziato una maratona", spiega Abrak, sottolineando come il team abbia continuato a scommettere su Hitman continuando ad aggiornarlo con nuovi contenuti, nonostante il lento inizio in termini di vendite. E questo nonostante le offerte continuassero ad arrivare costantemente. "Alcune delle offerte - prosegue Abrak - erano davvero, davvero attraenti, e sarebbe stato semplice in molti modi, ma credo che, arrivati a quel punto, pensavamo che c'era davvero il bisogno di continuare ad agire per conto nostro, lasciando che IO ci provasse fino in fondo".

La strategia adottata dallo studio ha infine dato i suoi frutti, con il reboot di Hitman che ha ingranato un poco alla volta divenendo un successo anche a distanza di mesi dalla sua uscita: "Non solo ha funzionato, ma è andato ben oltre le nostre aspettative. Così siamo andati avanti un altro giorno, poi un altro giorno ancora, poi un altro anno ancora, e poi siamo arrivato sempre più forti ad oggi, il che è incredibile", evidenzia il CEO. I risultati del gioco sono stati una manna dal cielo per IO Interactive, che aveva anche ricevuto dai potenziali investitori proposte controverse come ridurre il personale o trasformare Hitman in un free-to-play. Tutte idee rigettate dallo studio, sebbene Abrak ammetta che "il free-to-play è molto interessante. Credo ci siano alcune intriganti esperienze che sono perfette per questo, ma l'Hitman che abbiamo fatto nel 2016 non era una di queste".

La nuova trilogia della storica serie Stealth è proseguita forte nel corso degli anni. Dopo un Hitman 2 ben accolto da critica e pubblico nel 2018, il terzo capitolo è riuscito a recuperare i costi di sviluppo in meno di una settimana, secondo gli sviluppatori. Per approfondire, ecco la nostra recensione di Hitman 3. Ricordiamo inoltre che ora è anche disponibile il DLC Seven Deadly Sins di Hitman 3.