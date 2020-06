Hitman 3, nuove informazioni in arrivo: streaming giovedì 25 giugno

In occasione dello show digitale che ha visto Sony presentare ufficialmente il design di PlayStation 5 e i primi dettagli su quella che sarà la line-up della console next gen, è stato mostrato anche il primo trailer di Hitman 3.

Anticipato da alcune indiscrezioni già nel corso dell'estate del 2019, il ritorno dell'Agente 47 è dunque ormai ufficiale, anche se il team di sviluppo non ha offerto moltissimi dettagli sulla produzione. Questa condizione, tuttavia, sembra essere destinata a mutare molto presto. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, gli autori di IO Interactive hanno annunciato quello che si preannuncia essere un interessante appuntamento.

Nel corso della giornata di giovedì 25 giugno, sarà infatti trasmessa una diretta streaming, interamente dedicata proprio a Hitman 3. Lo show prenderà il via alle ore 16:00 del fuso orario italiano e, al momento, non sono disponibili informazioni su quelli che saranno la durata e gli esatti contenuti dell'evento. L'attesa per scoprirlo non sarà ad ogni modo eccessivamente lunga: siete curiosi di saperne di più su Hitman 3?



In attesa di poter seguire l'appuntamento streaming dedicato al nuovo capitolo del franchise, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovate una ricca anteprima di Hitman 3, a cura del nostro Gabriele Carollo.