Hitman 3: il nuovo capitolo della serie si mostra su PS5

Tra i numerosi annunci che stanno arrivando durante l'evento di presentazione dedicato ai giochi PS5 non è mancato il nuovo Hitman 3. IO Interactive ha infatti annunciato con un trailer e poi mostrato il gameplay della versione PlayStation 5 dello stealth game con protagonista l'Agente 47.

Stando alle parole di uno degli sviluppatori, che ha presentato il filmato, questo è il capitolo conclusivo della nuova trilogia e, con tutta probabilità, sarà l'ultimo Hitman ad avere una struttura a capitoli slegati l'uno dall'altro. Come si può vedere in maniera chiara nel brevissimo filmato di gameplay, non sembrano esserci importanti novità dal punto di vista delle meccaniche, ma ci aspettiamo in ogni caso una maggiore interazione con gli ambienti, mappe più grandi e un numero più alto di possibilità attraverso le quali eliminare gli obiettivi.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo gennaio 2021 su PlayStation 5. Sebbene non sia stato annunciato in occasione della diretta Sony, è molto probabile che il gioco sia in dirittura d'arrivo anche su Xbox Series X e PC.

Avete già visto il primo scampolo d'interfaccia di PS5?