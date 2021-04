Hitman 3: nessun nuovo episodio a breve, la serie messa in pausa

È un ottimo momento per IO Interactive: Hitman 3 si sta rivelando un successo commerciale e ora i fari sono puntati sull'appena annunciato Project 007, che riporterà l'iconico James Bond nel mondo videoludico.

Proprio per questo il team danese ha deciso di mettere in pausa la serie di Hitman per massimizzare i suoi sforzi verso il nuovo progetto attualmente ancora sprovvisto di una finestra di lancio. A confermarlo in un'intervista a IGN è il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, lasciando intendere come non vedremo nuovi episodi della serie nel prossimo futuro: "Il nostro pensiero adesso è che l'Agente 47 meriti un po' di riposo, è stato molto indaffarato negli ultimi tre giochi", dichiara Abrak. Questo però non significa assolutamente che la serie sia giunta al capolinea: al contrario, il supporto verso Hitman 3 continuerà attraverso DLC e nuovi contenuti, mentre è lecito aspettarsi un ulteriori episodi nei prossimi anni.

"Questa non è la fine dell'Agente 47, voglio assicurarmi che tutti lo sappiano", rivela il CEO confermando che Hitman "è sinonimo di IOI, è un nostro amato franchise e, ovviamente, Hitman andrà avanti. L'Agente 47 magari si prenderà un periodo di riposo, ma questo non significa che non stiamo lavorando a roba molto, molto intrigante per il World of Assassination. Pertanto c'è di certo attività in arrivo e ne parlerò nel prossimo futuro".

Nel corso della stessa intervista Abrak ha parlato delle numerose offerte d'acquisizione avute da IO Interactive dopo essere divenuta indipendente, che però non si sono mai concretizzate per volere del team. Non resta che attendere novità sul nuovo videogioco di 007: ricordiamo che in Project 007 James Bond avrà aspetto e storia completamente inediti.