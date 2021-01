Hitman 3: il nuovo trailer con i riconoscimenti entusiastici della stampa

Hitman 3 è da ieri disponibile su tutte le piattaforme di riferimento: il titolo va così a concludere la trilogia World of Assassination iniziata nel 2016. Per celebrare al meglio il debutto dello stealth game, IO Interactive ha ben pensato di pubblicare un nuovo trailer accompagnato dai riconoscimenti della stampa internazionale.

Come potete osservare gustandovi il trailer che trovate in cima alla notizia, sono numerose le testate internazionali che hanno premiato Hitman 3 con dei voti altisonanti. IO Interactive ha svolto infatti un ottimo lavoro nel consegnare ai fan della serie tutta una serie di nuovi strumenti letali con cui dare sfogo alla propria creatività assassina. Sfruttando novità come la telecamera dedicata all'hacking e le scorciatoie utili a farsi strada tra i livelli in maniera più agile, l'Agente 47 farà ancora una volta piazza pulita dei suoi bersagli.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile ora su PC (via Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Nella Recensione di Hitman 3, anche il nostro Giuseppe Arace si è detto ben impressionato dall'ultima fatica di IO Interactive, premiando il titolo con un sonoro 8/10. Un'analisi ad opera degli esperti tech di Digital Foundry ha intanto rivelato che il titolo gira ad una risoluzione maggiore su Xbox Series X rispetto a PS5.