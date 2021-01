Hitman 3 su PC: Epic al lavoro per permettere il trasferimento dati da Steam

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del nuovo titolo di IO Interactive, ma una segnalazione legata all'universo PC ha turbato la community degli appassionati dell'Agente 47 attivi sulla piattaforma.

Una dicitura presente su Epic Games Store, che accoglierà il lancio del gioco in esclusiva PC, sembra infatti porre un limite al trasferimento dei livelli dei capitoli precedenti su Hitman 3. La chiusura della trilogia, lo ricordiamo, consente ai possessori di Hitman e Hitman 2 di importare gratuitamente le mappe delle due produzioni, oltre ai salvataggi del secondo capitolo della serie. Al momento, tuttavia, la procedura sembra non essere possibile su PC per coloro che possiedono i due giochi su Steam.



Una situazione che tuttavia è destinata a mutare nel breve periodo e che sembra essere frutto di un semplice errore. A garantirlo è Tim Sweeney in persona, con il CEO di Epic Games che in merito scrive: "Ci scusiamo, il team se ne sta occupando insieme a IO Interactive. Non è mai stata intenzione di Epic creare una situazione in cui coloro che possiedono un gioco su Steam lo debbano ricomprare su Epic Games Store per poterne beneficiare a pieno". I giocatori PC, insomma, possono placare i propri timori in attesa di una piena risoluzione dell'imprevisto.

In chiusura, ricordiamo che, oltre che su PC, il titolo arriverà anche su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia il prossimo 20 gennaio 2021. Nella medesima data, Hitman 3 arriverà su Nintendo Switch grazie al supporto al cloud gaming. I possessori di PlayStation VR potranno infine vivere la terza avventura dell'Agente 47 in Realtà Virtuale.