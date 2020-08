Hitman 3 PC sarà in esclusiva Epic Store: video reveal del maniero inglese di Thornbridge

Con l'annuncio della promozione sui nuovi giochi PC gratis di Epic Store, per il colosso videoludico statunitense è giunto il momento di svelare la nuova partnership siglata con IO Interactive e Square Enix per portare la versione PC di Hitman 3 in esclusiva su Epic Games Store.

Come parte dell'accordo sancito da Epic e Square Enix, a partire dal 27 agosto e fino al 3 settembre 2020 sarà possibile scaricare gratuitamente su Epic Store la versione PC di Hitman, il primo atto del reboot di questa iconica serie action stealth. Come per tutti gli altri videogiochi che rientrano nelle offerte settimanali del negozio digitale di Epic Games, chi deciderà di aderire all'iniziativa potrà mantenere per sempre la propria copia di Hitman riscattata a zero euro su Epic Store.

Il terzo atto dell'epopea dell'Agente 47 sarà perciò disponibile su PC in esclusiva Epic Games Store a partire dal mese di gennaio del 2021, insieme alle versioni già annunciate per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Approfittando dell'occasione, i ragazzi di IO Interactive hanno confezionato un nuovo video per svelare l'ambientazione inglese del Maniero di Thornbridge. A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi gli sviluppatori danesi hanno mostrato il gameplay della versione PS VR di Hitman 3 e presentato tutte le modalità e le novità di Hitman 3.