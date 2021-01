Hitman 3 su PC include un ottimo sistema di benchmark

Sembra proprio che il team di sviluppo di Hitman 3 abbia posto grande attenzione all'ottimizzazione della versione PC del gioco, la quale vanta la presenza di un ottimo strumento per il benchmark.

Stando infatti alle prime testimonianze di chi ha avuto modo di testare il gioco con protagonista l'Agente 47 su PC, questo propone un benchmark tool davvero efficace e grazie al quale i giocatori possono in pochi minuti trovare quali sono le impostazioni grafiche migliori per la loro configurazione. Invece di inserire il classico sistema di benchmark in cui ci si limita a guardare, infatti, quello presente in Hitman 3 carica il secondo livello dell'avventura, Dartmoor, e permette al giocatore di utilizzare una serie di armi da fuoco con munizioni infinite: in questo modo è possibile senza particolari problemi non solo valutare le prestazioni grazie alle informazioni presenti a schermo, ma anche apportare delle modifiche senza alcun tipo di interruzione. Pare che anche il livello di ottimizzazione del gioco sia da elogiare e, stando ad alcuni utenti, una configurazione che monta una Nvidia GeForce RTX 2080 può far girare il titolo a 120 fotogrammi al secondo con Ray Tracing attivo e a risoluzione 1440p senza l'ausilio del DLSS, il tutto settato ad Ultra.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi e che la versione digitale di Hitman 3 si sbloccherà solo tra qualche ora. Avete già letto la nostra recensione di Hitman 3?