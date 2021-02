Hitman 3 su PC: presto si potranno importare i livelli di Hitman 2 da Steam

Qualche settimana fa sono stati in molti i giocatori che si sono lamentati di una particolare limitazione della versione PC di Hitman 3, il quale non permette di giocare la versione rivisitata dei livelli del secondo capitolo per chi è in possesso del prequel su Steam. Sembra però che le cose stiano per cambiare.

Hitman 3 è infatti disponibile in esclusiva sull'Epic Games Store e molti utenti possiedono una copia del secondo capitolo sul client Valve. Se inizialmente non era prevista la possibilità di importare tutta la campagna di Hitman 2 da Steam, costringendo di fatto i giocatori ad acquistare nuovamente il titolo sullo store di Epic, le cose sono cambiate a causa dell'elevato numero di polemiche. Questo cambio di rotta ha però richiesto del tempo da parte di Io Interactive, che ha dovuto escogitare un sistema che permettesse di importare le licenze da una piattaforma all'altra. Sembra però che gli sviluppatori abbiano trovato una soluzione prima del previsto ed entro la fine del mese chiunque possieda Hitman 2 su Steam potrà esplorare tutte le ambientazioni del secondo capitolo all'interno di Hitman 3 sull'Epic Games Store. La notizia è stata pubblicata sui forum ufficiali, dove il team di sviluppo ha annunciato anche di aver risolto alcune problematiche legate al riscatto dei contenuti aggiuntivi e di essere al lavoro sul bug che impedisce di raggiungere il livello massimo in alcune ambientazioni.

