Hitman 3 e PS VR: le novità di gameplay della versione in Realtà Virtuale

Il responsabile delle comunicazioni di IO Interactive, Travis Barbour, interviene sulle pagine del PlayStation Blog per descrive le funzionalità inedite e le dinamiche di gameplay della versione in Realtà Virtuale di Hitman 3 su PS4 con PS VR.

Lo speciale su Hitman 3 in Realtà Virtuale del PS Blog si articola in quattro punti, ciascuno dedicato alle caratteristiche salienti a cui accederanno gli emuli dell'Agente 47 una volta inforcato il proprio visore PlayStation VR per immergersi nelle atmosfere del World of Assassination.

Il team VR interno a IO Interactive afferma di aver lavorato duramente per concretizzare il sogno degli appassionati di assistere all'approdo di Hitman nella Realtà Virtuale, cominciando dagli sforzi profusi per riformulare l'intera esperienza di gioco adottando un punto di vista in soggettiva.

Con la versione VR di Hitman 3 assisteremo inoltre all'ingresso di importanti modifiche al gameplay che, nelle intenzioni degli sviluppatori, contribuiranno a renderlo ancora più realistico, immersivo e, per questo, divertente. Gli interventi compiuti da IOI spaziano dalle nuove modalità di interazione con gli oggetti presenti nello scenario alla riscrittura delle animazioni del personaggio principale, fino a comprendere il combat system e la pletora di attività da far svolgere all'Agente 47 per "mimetizzarlo" e trasformarlo in un dispensatore di morte ancora più letale e silenzioso.

Il lancio di Hitman 3 è previsto per il 20 gennaio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X e S. Gli acquirenti delle edizioni current-gen potranno accedere a un update gratuito per la corrispondente console nextgen.