Hitman 3 su PS5 e Xbox Series X: su quale console la risoluzione più alta?

Disponibile dalla giornata di oggi, Hitman 3, capitolo conclusivo della nuova trilogia sviluppata da IO Interactive dedicata al letale Agente 47, è stato analizzato da cima a fondo nelle sue versioni next-gen dai tech enthusiast di Digital Foundry.

Gli esperti britannici partono dal presupposto che la software house danese ha svolto un ottimo lavoro nell'ottimizzare il titolo su entrambe le console, con i 60fps granitici che sono garantiti lungo tutto il corso dell'avventura (con l'unica eccezione della missione ambientata in Argentina, all'interno della quale il frame-rate può scendere fino ai 50fps su sulla console Microsoft).

Per quanto riguada il comparto grafico, Hitman 3 è renderizzato in 4K nativi su Series X, avendo così un leggero vantaggio su PS5 che si ferma ai 1800p. Su Xbox Series S vengono mantenuti i 60fps, ma la GPU meno performante può assicurare soltanto i 1080p di risoluzione. Ad abbellire il colpo d'occhio generale c'è l'antialiasing TAA che svolge un eccellente lavoro su tutte le piattaforme di riferimento.

Passando agli effetti grafici, abbiamo la qualità delle texture impostata su Ultra su Xbox Series X e PS5 (Alto su Series S), mentre le Ombre sono settate ad Alto su Series X e Medio su PS5 (Basso su Series S, in linea con quanto accade sulle console old gen).

Infine, una novità che immaginiamo non farà la felicità dei possessori di PS4 e Xbox One, console sulle quali non sarà possibile scegliere se giocare a 30fps a risoluzioni massime o a 60fps con un comparto grafico leggermente meno scintillante, come invece accadeva con i precedenti due episodi della trilogia. Su PS4 Pro è però presente la modalità "1080p/60fps interpolati", curiosa modalità che sarà presto oggetto di studio di Digital Foundry.

Hitman 3 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate una guida per trasferire i salvataggi delle prime due stagioni. Per ulteriori approfondimenti sul titolo vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hitman 3.