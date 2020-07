Hitman 3 rappresenterà la fine del viaggio dello spietato Agente 47

Tutto ha una fine. E molte volte quest'ultima coincide con il numero "tre". Così come ogni buona saga che si rispetti, infatti, anche quella di Io Interactive, Hitman, raggiungerà la sua conclusione con il suo terzo titolo in uscita sulle imminenti console di prossima generazione, mettendo il punto al viaggio dell'Agente 47.

In un nuovo video, vari sviluppatori della software house hanno parlato del terzo titolo come una conclusione dell'inizio del viaggio iniziato nel 2016. Questa sarà una storia più cupa e seria, e sembra che questo nuovo capitolo avrà molti richiami alle due avventure precedenti, con dei colpi di scena che plasmeranno in continuazione gli elementi della trama.

Gli addetti ai lavori, inoltri, affermano che stanno sfruttando al massimo le potenzialità offerte dalle nuove console per rendere i loro livelli più interessanti e stimolanti possibile. Obiettivo di Hitman 3 è quello di ampliare l'offerta ludica, narrativa e contenutistica della serie. Ci saranno nuovi strumenti di morte, PNG più intelligenti, missioni più complesse e opportunità di uccisioni ancora più stimolanti e creative.



Le informazioni sul gioco sono ancora esigue, ma in questo ultimo atto dovremmo aspettarci una versione molto più cupa dell'assassino. Hitman 3 uscirà a gennaio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.