Hitman 3 in Realtà Virtuale: l'Agente 47 mostra il proprio lato VR in un video gameplay

Di ritorno da Dubai con un video di Hitman 3, il protagonista del World of Assassination di IO Interactive mette in mostra le proprie capacità VR nel nuovo filmato di gameplay della modalità in Realtà Virtuale fruibile dall'utenza PS4 e PS5 con PlayStation VR.

Una volta inforcato il visore di Sony, gli appassionati di VR su console PlayStation possono svolgere tutte le attività dell'Agente 47 da una prospettiva in prima persona, dall'esplorazione libera degli scenari all'interazione con gli elementi che compongono il mondo di gioco.

L'introduzione della modalità VR in Hitman 3, a detta degli stessi autori della software house danese, ha richiesto la riprogettazione dell'intera esperienza ludica, con la riscrittura delle scene ingame e dei filmati degli episodi passati e la necessità di aggiungere tantissime nuove animazioni per le mani e le braccia del proprio alter-ego.

La modalità in Realtà Virtuale sarà disponibile sin dal lancio di Hitman 3, che ricordiamo essere previsto per il 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Per saperne di più su questo ambizioso progetto e sugli sforzi profusi da IO Interactive per evolvere i contenuti e le dinamiche di gameplay della saga per traghettarla nella next gen, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Hitman 3.