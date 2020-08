Hitman 3 in Realtà Virtuale: il lato VR dell'Agente 47 nel video degli sviluppatori

L'annuncio di Hitman 3 in Realtà Virtuale ha rappresentato una delle sorprese più gradite dell'ultimo State of Play. Per questo, gli autori di IO Interactive decidono di dedicare il loro nuovo video diario proprio alle sfide affrontate per trasporre in VR l'esperienza action stealth da vivere nei panni dell'Agente 47.

Nel filmato, la software house danese ha ribadito uno dei concetti espressi nel corso dell'evento digitale di Sony del 6 agosto scorso, ossia la possibilità, per gli utenti, di inforcare il proprio visore VR per cimentarsi in tutte le sfide offerte da Hitman 3 e dei due capitoli precedenti.

Il video diario di IO Interactive illustra inoltre alcuni dei faticosi passaggi che sono stati resi necessari per riprogettare l'esperienza ludica della trilogia di Hitman in conseguenza dell'introduzione della modalità VR, dalla riscrittura delle scene ingame e dei filmati degli episodi passati alla necessità di implementare tutta una serie inedita di animazioni per le interazioni con gli elementi del mondo di gioco.

La modalità VR di Hitman 3 disponibile sin dal lancio del titolo, atteso per il mese di gennaio del 2021 su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Nell'attesa di ammirare delle nuove scene di gameplay provenienti dalla versione "classica" e da quella in Realtà Virtuale dell'ultima fatica di IO Interactive, vi lasciamo al nostro speciale su Hitman 3 curato da Gabriele Carollo.