Hitman 3 e i recenti capitoli della serie con l'Agente 47 arriveranno su Google Stadia

In occasione dell'evento Stadia Connect, i vertici di IO Interactive hanno confermato l'arrivo su Google Stadia di Hitman 3 e dei precedenti capitoli della trilogia reboot della saga action stealth con l'Agente 47.

In base alle informazioni condivise dalla software house danese, apprendiamo infatti che Hitman 3 sarà disponibile nella sua versione in game streaming su Google Stadia nel corso del mese di gennaio del 2021 insieme alle già annunciate versioni PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X..

Oltre al capitolo finale del viaggio dell'Agente 47, l'utenza della nuova piattaforma in streaming del colosso di Mountain View potrà cimentarsi anche con le precedenti avventure omicidiarie dello spietato antieroe di Hitman grazie all'arrivo dei precedenti due episodi, e di tutti i relativi contenuti che ne hanno scandito il periodo post-lancio su PC e console, per il mese di settembre del 2020.

Il primo Hitman, oltretutto, potrà essere fruito "gratuitamente" da tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a Google Stadia Pro. Prima di lasciarvi al video che sancisce l'arrivo nei prossimi mesi di Hitman su Stadia, vi rimandiamo a questo approfondimento che riprende le parole degli sviluppatori su Hitman 3 più maturo e cupo dei titoli passati.