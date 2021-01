Hitman 3 è già da record: miglior lancio digitale nella storia della serie

Superati gli scogli tecnici che impedivano ai giocatori PC di trasferire i livelli dei vecchi capitoli da Steam ad Epic Games Store, Hitman 3 si sta ora godendo i commenti entusiastici della stampa e i numeri di vendita da record per la serie.

Gli sviluppatori danesi di IO Interactive hanno pubblicato un nuovo tweet sul proprio profilo ufficiale in cui, oltre a fregiarsi nuovamente dei voti altisonanti assegnati da svariate testate internazionali nei confronti dello stealth game, hanno confermato come Hitman 3 abbia già stracciato un record per la sua serie di appartenenza, avendo ottenuto il miglior lancio di sempre per l'IP in termini di vendite digitali.

Sfortunatamente non ci sono numeri precisi al riguardo, e bisognerebbe inoltre disporre dei dati riguardanti le vendite delle copie fisiche per avere un quadro più completo, ma si tratta nondimeno di una notizia alquanto incoraggiante per lo studio di sviluppo, che per la prima volta dopo la separazione da Square-Enix ha sia sviluppato che pubblicato il suo titolo (il lavoro di marketing e distribuzione di Hitman 2 era invece stato curato da Warner Bros. Interactive).

Hitman 3 è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Digital Foundry ha preso in esame le versioni next-gen dello stealth game rilevando una risoluzione maggiore sulla console Microsoft.