Hitman 3 riceverà il Ray Tracing su Xbox Series X|S, la conferma di IO Interactive

Hitman 3 è finalmente arrivato su tutte le piattaforme per regalare una degna conclusione ai fan della trilogia World of Assassination che ci ha permesso di vestire nuovamente i panni del letale Agente 47.

Lo stealth game è stato lodato, oltre che per i suoi meriti ludici, anche per un comparto grafico migliorato rispetto ai precedenti esponenti della saga, soprattutto per quanto riguarda il rinnovato sistema di illuminazione. Il titolo, tuttavia, non supporta ancora il Ray Tracing su nessuna delle piattaforme di riferimento.

Sapevamo già che le feature sarebbe arrivata su PC, ma come confermato all'interno di un nuovo post apparso su Xbox Wire, IO Interactive ha intenzione di introdurre il supporto al Ray Tracing anche sulle console Microsoft di nuova generazione:

"Vediamo Hitman 3 come un 'live game' e il lancio del 20 gennaio è stato soltanto l'inizio del nostro viaggio, durante il quale continueremo a lavorare al gioco e introdurre nuove funzionalità", le parole del chief technology officer della software house, Maurizio de Pascale. "È grandioso che gli hardware di Xbox Series X|S supportino il Ray Tracing. Abbiamo già iniziato a lavorare sulla tecnologia RT con il nostro Glacier Engine, e una volta che sarà ritenuta pronta, la porteremo su Series X|S".

Hitman 3 è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. IO Interactive ha confermato che il gioco è già diventato il miglior lancio digitale nella storia del franchise. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hitman 3.