Hitman 3 diventa roguelike con il nuovo DLC gratis Freelancer, in arrivo la Beta su PC

Il team di sviluppo di Hitman 3 ha oggi pubblicato un aggiornamento sui prossimi contenuti del gioco e, più nello specifico, ha svelato qualche dettaglio in più sulla modalità Freelancer, che a breve sarà oggetto di una Beta.

La Hitman 3 Freelancer Closed Technical Test, in procinto di arrivare su Steam, ha lo scopo di mettere alla prova i server in vista del lancio e di valutare alcuni aspetti del bilanciamento, tra i quali vi è il sistema di distribuzione dei punti esperienza. In ogni caso i giocatori che metteranno le mani su questa versione di prova non potranno scoprire tutti i segreti della modalità, i quali verranno resi disponibili solo in occasione della pubblicazione della versione finale.

Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, Freelancer è una modalità single player che si basa su meccaniche tipiche dei roguelike e nella quale occorre pianificare ogni mossa, senza contare anche la possibilità di personalizzare la safehouse, che dovrebbe fungere da hub tra una partita e l'altra. Per chi non lo sapesse, l'obiettivo di IO Interactive è quello di far arrivare Freelancer il prossimo 26 gennaio 2023 attraverso un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del terzo capitolo della serie reboot.

Vi ricordiamo che, in seguito all'annuncio della chiusura di Google Stadia, IO Interactive ha confermato di essere al lavoro su un modo per consentire ai giocatori di Hitman 3 di continuare a giocare su altre piattaforme e c'è chi pensa che verranno distribuite chiavi gratis del titolo.